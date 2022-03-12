Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Булатов
    Потом еще и хату отожмут!🤣Бенедикт Камбербэ...
  • Влад Владимиров
    Надо, наверное, было бы сначала голову свою включать этой Европе... А то из-за своего же гонора она там оказалась ...Ливия не сможет в...
  • Garry
    ДЛИННОГО КУЯ В ГЕЙРОПСКУЮ ЖОПУЛивия не сможет в...

Мусорные баки и противотанковые ежи: новая защита ВСУ в Одессе

Мусорные баки и противотанковые ежи: новая защита ВСУ в Одессе

На улицах Одессы появились новые противотанковые ежи. Если несколько дней назад они в основном были установлены только на выездах из города, а также у зданий городской и районных администраций, то сегодня их можно увидеть еще в нескольких местах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх