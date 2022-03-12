Мусорные баки и противотанковые ежи: новая защита ВСУ в Одессе

На улицах Одессы появились новые противотанковые ежи. Если несколько дней назад они в основном были установлены только на выездах из города, а также у зданий городской и районных администраций, то сегодня их можно увидеть еще в нескольких местах.
На улицах Одессы появились новые противотанковые ежи. Если несколько дней назад они в основном были установлены только на выездах из города, а также у зданий городской и районных администраций, то сегодня их можно увидеть еще в нескольких местах.
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