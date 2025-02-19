Экс-владелец ЧЭМК Антипов пытается обжаловать в Верховном суде национализацию

Бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал жалобу в Верховный суд с требованием признать незаконным передачу в собственность государства акций трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы".
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