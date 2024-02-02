Эпоха маркизы Помпадур: как фаворитка Людовика XV стала версальской Шахерезадой

В детстве гадалка предрекла Жанне, что та станет возлюбленной короля. И не ошиблась «Никто не может в полной мере оценить то, что сделали для Франции женщины», — утверждал писатель и философ-просветитель Бернар Ле Бовье де Фонтенель.