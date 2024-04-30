Страстная неделя по дням имеет свои запреты и традиции Анна ФедороваСтрастная неделя, также известная как Страстная седмица, означает последние семь дней Великого поста, ведущих к величайшему христианскому торжеству — Воскресению Христову.
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