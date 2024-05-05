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Регион 29

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Архангельских художников приглашают принять участие в стрит-арт фестивале

Фестиваль «ПоморСтрит» ставит своей целью пропаганду позитивного примера использования граффити-работ в городском пространствеФестиваль «ПоморСтрит» ставит своей целью пропаганду позитивного примера использования граффити-работ в городском пространствеК участию приглашаются профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 лет и старше.

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