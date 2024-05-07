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Судьи допустили ошибку в пользу «Нью-Йорка» на последней минуте матча с «Индианой»

Судьи допустили ошибку в пользу «Нью-Йорка» на последней минуте матча с «Индианой»

При счете 115:115 за 52 секунды до конца игры звезда «Никс» Джейлен Брансон попытался сделать пас в ситуации, когда его атаковали два игрока соперника.

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