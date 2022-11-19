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Вратарь «Баффало» Комри выбыл на несколько недель из-за травмы. Клуб вызвал Луукконена из АХЛ

Вратарь «Баффало» Эрик Комри выбыл на несколько недель из-за травмы. 27-летний голкипер получил повреждение нижней части тела в матче с «Оттавой» в среду.

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