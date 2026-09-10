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Пронедра

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Мерц отменил разговор с Трампом после поздравления АдГ

Мерц отменил разговор с Трампом после поздравления АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после публикации американского лидера, в которой тот поздравил правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с успехом на региональных выборах.

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