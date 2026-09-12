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Первая зарплата оказалась для девочки слишком большим разочарованием

Первая зарплата оказалась для девочки слишком большим разочарованием

Она совсем не ожидала, что после всех удержаний от заработанных денег останется именно такая сумма. Первая встреча с реальной зарплатой настолько расстроила девочку, что теперь она заявляет: работать в будущем больше не собирается.

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