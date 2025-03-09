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Трамп прервал журналиста, спросившего о ссоре Илона Маска и Марко Рубио

Трамп прервал журналиста, спросившего о ссоре Илона Маска и Марко Рубио

Вопрос о возможном конфликте между госсекретарём США Марко Рубио и главой DOGE Илоном Маском вызвал резкую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, заявил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг 9 марта в соцсети X.

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