Трамп прервал журналиста, спросившего о ссоре Илона Маска и Марко Рубио

Вопрос о возможном конфликте между госсекретарём США Марко Рубио и главой DOGE Илоном Маском вызвал резкую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, заявил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг 9 марта в соцсети X.
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