На дорогах Орловской области погибло 56 человек

В результате ДТП на Орловщине в текущем году погибло 56 человек. Ситуацию с безопасностью на дорогах региона, а также реализацию нацпроекта Безопасные качественные дороги (БКД) рассмотрели накануне, 20 ноября, на заседании регионального правительства.