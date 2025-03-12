США обяжут канадцев регистрироваться в случае пребывания сроком более 30 дней

Соединенные Штаты обяжут канадских граждан, которые пребывают на американской территории, при нахождении в США в течение 30 и более дней, проходить регистрацию, пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц Канады.
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