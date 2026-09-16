В Новом Уренгое мальчику, который родился на борту самолета, дали необычное имя

Жительница Нового Уренгоя дала символичное имя своему сыну, появившемуся на свет 13 сентября на борту рейса FV6817.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Такер Карлсон: СШ...
- 15 российских рак...
- «Торг закончен»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым