В Иркутске полицейские присоединились ко всероссийской акции «Зарядка со стажем порядка»

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с представителем Общественного совета при городском управлении полиции Ольгой Курбан провели веселые старты для воспитанников санаторно-курортного детского лагеря.
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