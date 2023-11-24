Билетные интернет-мошенники покусились на общественное пространство «Флагшток»

На сторонних сайтах появились поддельные билеты на мероприятия. Общественное пространство «Флагшток» объявило в своём официальном Telegram-канале о том, что в интернете активизировались мошенники, которые продают поддельные билеты на каток.
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