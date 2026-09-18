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Международные наблюдатели и Махонин на уникальном участке: как проходят выборы в Перми

В Пермском крае набирает обороты голосование на выборах в Госдуму и местные представительные органы. В стартовый день, 18 сентября, в регион приехали международные наблюдатели, а губернатор Дмитрий Махонин реализовал свое конституционное право на уникальном избирательном участке.

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