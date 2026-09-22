США, Дания и Гренландия подписали соглашение о военном присутствии

Президент США Дональд Трамп, а также главы правительств Дании и Гренландии — Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен — 22 сентября подписали соглашение, которое открывает Соединенным Штатам возможность расширить свое военное присутствие на арктическом острове.
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