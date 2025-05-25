Unihertz Titan 2: новый Android-смартфон с клавиатурой в стиле BlackBerry

Компания Unihertz в очередной раз делает ставку на поклонников BlackBerry. Соответственно, этот смартфон оснащен клавиатурой, которая должна облегчить набор длинных текстов, в зависимости от ваших предпочтений.
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