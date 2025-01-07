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В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий разлива мазута

В акватории Черного моря продолжается поиск нефтяных пятен после разлива мазута. Все суда, находящиеся или проходящие вблизи зоны ЧС, включая гражданские, получили директиву сообщать о любых обнаруженных фрагментах нефтепродуктов.

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