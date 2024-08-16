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Закон, порядок, государство

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Жительница Орловской области поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь ее семье, когда их автомобиль застрял в ливень на грунтовой дороге

На официальный сайт регионального УМВД поступило письмо от орловчанки. В нем она благодарит инспектора по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кромскому району старшего лейтенанта полиции Дмитрия Судейко и его коллегу инспектора по исполнению административного законодательства лейтенанта полиции Александра Миленина.

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