Жительница Орловской области поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь ее семье, когда их автомобиль застрял в ливень на грунтовой дороге

На официальный сайт регионального УМВД поступило письмо от орловчанки. В нем она благодарит инспектора по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кромскому району старшего лейтенанта полиции Дмитрия Судейко и его коллегу инспектора по исполнению административного законодательства лейтенанта полиции Александра Миленина.