РИА Новости: в России нарастили выпуск снарядов, способных легко уничтожать танки НАТО

В России в несколько раз нарастили процесс производства управляемых артиллерийских снарядов. С их помощью российские военные с легкостью уничтожат танки Abrams и Leopard, которые страны НАТО планируют поставить на Украину в качестве военной помощи.
В России в несколько раз нарастили процесс производства управляемых артиллерийских снарядов. С их помощью российские военные с легкостью уничтожат танки Abrams и Leopard, которые страны НАТО планируют поставить на Украину в качестве военной помощи.
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