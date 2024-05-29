Какие препараты могут спровоцировать солнечный ожог

Специалист рассказала, какие препараты могут усилить реакцию кожи. Для тех, кто любит загорать и принимает лекарства, важно знать, что некоторые из них могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению и вызвать солнечные ожоги.
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