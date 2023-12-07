Товарооборот России и Китая в этому году возрос

В главном таможенном управлении Китая рассказали об экономическом взаимодействии РФ и КНР. Согласно приведенным данным, товарооборот двух стран за январь-ноябрь текущего года увеличился на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».