Мы соседи по планете

«Творческий тандем» матери и дочери, торговавших кокаином, и шайка воров, которые переодевались женщинами и обкрадывали американских солдат, — это герои коллекции снимков криминального подполья Сиднея 1920-1940-х годов, обнаруженных в полицейских архивах.