The Telegraph: власти США отказались продлить полномочия Маска на госслужбе

www.globallookpress.com/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский бизнесмен Илон Маск желал продолжить свою работу в администрации президента США Дональда Трампа, однако столкнулся с отказом от американских властей.
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