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Глава Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Глава Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com Глава Ирина Ибрагим Раиси поздравил кандидат в президенты РФ и действующего главу государства Владимира Путина с победой на выборах руководителя страны.

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