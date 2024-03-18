Глава Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах президента России

Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com Глава Ирина Ибрагим Раиси поздравил кандидат в президенты РФ и действующего главу государства Владимира Путина с победой на выборах руководителя страны.
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