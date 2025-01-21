Мэр Артемов представил рязанцам временного зама по горхозяйству Олега Самсонова

Зоной ответственности Самсонова станет сфера городского хозяйства. Артемов отметил, что задача достаточно масштабная, поскольку чаще всего горожане жалуются на проблемы с дорогами, транспортом, благоустройством и ЖКХ.
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