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62ИНФО | Новости Рязани

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Мэр Артемов представил рязанцам временного зама по горхозяйству Олега Самсонова

Мэр Артемов представил рязанцам временного зама по горхозяйству Олега Самсонова

Зоной ответственности Самсонова станет сфера городского хозяйства. Артемов отметил, что задача достаточно масштабная, поскольку чаще всего горожане жалуются на проблемы с дорогами, транспортом, благоустройством и ЖКХ.

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