❗️⚡️Населению города Сумы, в направлении которого активно продвигается армия России, рекомендовано эвакуироваться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Населению города Сумы, в направлении которого активно продвигается армия России, рекомендовано эвакуироваться.