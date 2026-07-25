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Царьград

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Новая цель? Во Львове готовят «секретную» выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026

Новая цель? Во Львове готовят «секретную» выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026

Организаторы обещают масштаб, но безопасность под вопросом.В украинских соцсетях появились анонсы крупнейшей выставки оборонных технологий IRON DEMO 2026, которая пройдёт во Львове 28–29 августа.

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