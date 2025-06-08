Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Зеленский жалуется на Трампа: Перебросил на Ближний Восток 20000 ракет, обещанных Байденом Украине

Зеленский жалуется на Трампа: Перебросил на Ближний Восток 20000 ракет, обещанных Байденом Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на президента США Дональда Трампа. Действующий глава Белого дома лишил Украину 20000 специальных ракет, которые ей обещал предыдущий президент США Джо Байден.

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