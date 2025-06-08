Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на президента США Дональда Трампа. Действующий глава Белого дома лишил Украину 20000 специальных ракет, которые ей обещал предыдущий президент США Джо Байден.
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