Свои первые документы в День России получили 9 юношей и девушек, которые достигли успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности.
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Свои первые документы в День России получили 9 юношей и девушек, которые достигли успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности.