Полинезийские дилукай и средневековые шила-на-гиг…

Дилукай с Каролинских островов, Белау (Палау), XIX –начало ХХ века. Метрополитен-музей, Нью-Йорк И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое.