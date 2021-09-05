Что такое Стресс-ЭхоКГ: в Тюмени в Кардиологическом центре МКДЦ новое оборудование

Трудность была в том, что все перечисленные виды диагностики выполняются с использованием электрокардиограммы, а так как у пациента она с самого начала демонстрировала изменения, то результаты этих исследований вызывали у специалистов сомнения.
Трудность была в том, что все перечисленные виды диагностики выполняются с использованием электрокардиограммы, а так как у пациента она с самого начала демонстрировала изменения, то результаты этих исследований вызывали у специалистов сомнения.
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