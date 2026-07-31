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В «Единой России» предложили разработать для каждого региона Стратегию патриотического воспитания

В «Единой России» предложили разработать для каждого региона Стратегию патриотического воспитания

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Член Высшего совета «Единой России», глава штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин выступил с инициативой разработать отдельную Стратегию патриотического воспитания для каждого региона страны.

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