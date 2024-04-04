Далот сфолил на Мадуэке в штрафной «МЮ» в компенсированное время. Палмер сравнял счет с пенальти на 100-й минуте

Команда Эрика тен Хага уступила «Челси» на выезде в 31-м туре АПЛ (3:4). На 97-й минуте, при счете 3:2 в пользу манкунианцев, защитник гостей Диогу Далот сфолил на вбежавшем в штрафную площадь Нони Мадуэке.
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