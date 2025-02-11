ВХ: войска Украины пытались срезать выступ у Покровска, но всё пошло не по плану

Украинские войска попытались «срезать» выступ на юго-западе от Покровска (Красноармейска) в ДНР, который образовался в ходе российского наступления, однако «почти сразу всё пошло не по плану», пишет «Военная хроника».
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