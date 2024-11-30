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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург», «Вашингтон» и «Коламбус» интересуются форвардом «Ванкувера» Хегландером (Кевин Уикс)

Об этом сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс.  23-летний шведский нападающий набрал 5 (2+3) очков в 22 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

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