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Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу в Запорожье

Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу в Запорожье

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Запорожсталь» в части города Запорожье, находящемся под контролем Киева, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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