На Западе встречу Трампа и Зеленского назвали подготовкой к решению по Украине

На Западе выразили надежду на то, что прошедшая в Елисейском дворце трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа с украинских президентом Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая) при участии французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации Трампа в январе.
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