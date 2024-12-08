На Западе встречу Трампа и Зеленского назвали подготовкой к решению по Украине

На Западе выразили надежду на то, что прошедшая в Елисейском дворце трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа с украинских президентом Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая) при участии французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации Трампа в январе.