«Краснодар» начал сезон с пяти побед. Но букмекеры ставят на чемпионство «Зенита». Парадокс?

«Краснодар» продолжил победную серию на старте сезона и выиграл пятый матч подряд. В пятом туре команда Мусаева на выезде обыграла махачкалинское «Динамо» благодаря фантастическому голу Жубала через себя (1:0).
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