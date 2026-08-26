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Спорт Уик-Энд

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«Краснодар» начал сезон с пяти побед. Но букмекеры ставят на чемпионство «Зенита». Парадокс?

«Краснодар» начал сезон с пяти побед. Но букмекеры ставят на чемпионство «Зенита». Парадокс?

«Краснодар» продолжил победную серию на старте сезона и выиграл пятый матч подряд. В пятом туре команда Мусаева на выезде обыграла махачкалинское «Динамо» благодаря фантастическому голу Жубала через себя (1:0).

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