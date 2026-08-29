Отсрочка вместо денег: почему новая поддержка бизнеса Wildberries вызвала споры Юлия ЧелкановаПравительство России утвердило пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи товары и бизнес пострадали от массированных атак украинских беспилотников на склады группы «РВБ» (объединяет Wildberries и Russ).