OpenAI, SoftBank и Oracle вложат до $500 млрд в ИИ-инфраструктуру США: Project Stargate рассчитан на 4 года

Первые дата-центры уже строятся в Техасе OpenAI, японский SoftBank, Oracle и инвестиционная компания MGX объявили Project Stargate совместным предприятием по строительству инфраструктуры для искусственного интеллекта в США.
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