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Мировое обозрение

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Почти 39 тысяч за месяц: Марочко подсчитал потери ВСУ и наёмников в августе

Почти 39 тысяч за месяц: Марочко подсчитал потери ВСУ и наёмников в августе

Потери украинских формирований и иностранных наёмников за четыре недели августа достигли почти 38,7 тысячи человек убитыми и ранеными.

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