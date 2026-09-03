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Татар-информ

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Артига объяснил отсутствие ротации в «Рубине»

Артига объяснил отсутствие ротации в «Рубине»

Фото: rubin-kazan.ru Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал вопрос о физическом состоянии игроков на фоне выступления практически одним составом в двух турнирах — чемпионате России и Кубке страны.

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