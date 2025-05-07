В Хельсинки церковные службы становятся платными: вводятся абонементы для верующих Юлия ЧелкановаС лета 2025 года в Хельсинки несколько популярных церквей начнут взимать плату за вход, что вызвало широкий резонанс среди местных жителей и туристов.