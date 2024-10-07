Занимательная лоботомия

Что вы будете делать, если в вашем доме постоянно происходят намеренные поджоги, всё чаще и всё успешнее уничтожающие вашу собственность, личную безопасность и привычный мир? Найдёте виновника и попытаетесь помешать ему продолжать, каковы бы ни были его «мотивы»? Ответ неверный.