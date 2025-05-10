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Проиндексировали ли пенсию? Как проверить правильность начисления? Разъяснила эксперт

Проиндексировали ли пенсию? Как проверить правильность начисления? Разъяснила эксперт

Эксперт рассказала, как проверить индексацию и правильность начисления пенсии.Как убедиться в корректности индексации и узнать о начислениях пенсионных выплат, рассказала старший преподаватель гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

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