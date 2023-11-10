Привлечение богатства: что можно носить в кошельке

Приметы и обереги, связанные с привлечением богатства, всегда вызывали интерес у людей. Если вы склонны верить в магию и приметы, то вам будет интересно узнать, что можно и что нельзя носить в своем кошельке, чтобы привлечь финансовое благополучие.