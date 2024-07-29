Следствие оценило ущерб от коррупции генерала Булгакова

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. По версии следствия, девять миллионов пайков были поставлены по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 1,3 миллиарда рублей.
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