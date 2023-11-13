После увольнений соцсеть X в разы уступает конкурентам по количеству модера...

После увольнений соцсеть X в разы уступает конкурентам по количеству модераторов контентаУ соцсети X всего 2294 модератора контента, что значительно меньше, чем у Google и TikTok, заявил в минувшую пятницу представитель Европейской комиссии, отметив, что с таким штатом будет сложно обеспечить соблюдение пользователями законодательства ЕС по размещению онлайн-контента.